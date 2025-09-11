Ddl Commercialisti: svolta per intero comparto

“Con l’approvazione del Ddl delega per il riordino della disciplina dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si conclude un percorso di straordinaria rilevanza che segna un momento storico per l’intero comparto. I commercialisti svolgono una funzione strategica nel sistema economico italiano, fornendo supporto essenziale a istituzioni, imprese e cittadini. Questo provvedimento rappresenta il tassello finale di una riforma organica che questo esecutivo, con determinazione e visione strategica, ha portato a compimento: l’armonizzazione dell’intero corpus normativo delle professioni italiane. Mai nella storia repubblicana un intervento aveva interessato con tale ampiezza l’universo delle professioni liberali. Si tratta di un risultato di portata epocale che rimarrà negli annali del diritto italiano, frutto della volontà politica del presidente Meloni e dell’impegno dell’intero esecutivo, che ringrazio anche e soprattutto a nome dei professionisti italiani”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone, responsabile nazionale professioni per FdI.

“Accesso rapido alla professione, semplificazione, digitalizzazione, tutele collettive, equo compenso. Una risposta importante e organica alle domande e ai bisogni dei commercialisti. Il nostro governo Meloni ha mostrato grande attenzione al tema e sono certo che il Parlamento farà in tempi rapidi il suo lavoro per garantire finalmente all’Ordine e a tutti coloro, cittadini e imprese, che si servono di questi professionisti, la riorganizzazione della professione”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera.

“Questa riforma, attesa da anni, rappresenta una svolta per l’intero comparto: consentire lo svolgimento del tirocinio già durante il percorso universitario significa ridurre i tempi di accesso alla professione, offrendo ai giovani un ingresso più rapido nel mondo del lavoro e garantendo alle imprese e alle istituzioni professionisti sempre più preparati. Con questo provvedimento il governo Meloni e Fratelli d’Italia dimostrano ancora una volta di saper ascoltare le esigenze del mondo delle professioni, restituendo centralità e dignità a una categoria che, con competenza e responsabilità, sostiene quotidianamente imprese, cittadini e pubblica amministrazione”, conclude Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.