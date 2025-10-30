Ddl Concorrenza: via libera in Senato passo avanti verso regolamentazione mercati

“Con l’approvazione del disegno di legge rispondiamo a tre esigenze fondamentali: modernizzare il sistema economico, rafforzare la concorrenza e liberare energie produttive spesso soffocate da norme antiquate, da monopoli di fatto e da ostacoli burocratici ingiustificati. Rafforzare la concorrenza non significa favorire l’anarchia economica ma significa garantire condizioni eque per tutti intervenendo su settori chiave dove ancora persistono rendite di posizione che danneggiano i consumatori e le imprese oneste, significa combattere i privilegi e valorizzare chi innova, chi investe, chi crea lavoro. Il mercato, se regolato con intelligenza, è una formidabile leva di libertà: per l’imprenditore che vuole crescere, per il giovane che vuole investire nel proprio talento, per il cittadino che vuole scegliere tra più servizi. La concorrenza deve giocarsi sulle capacità, non sul ribasso dei diritti o sulla concorrenza sleale da parte di chi opera fuori dalle regole, magari approfittando del dumping o del lavoro nero e per questo vengono rafforzati i controlli, valorizzate le imprese virtuose e introdotti elementi di premialità per chi rispetta norme ambientali, sociali e contrattuali. Questo Ddl risponde anche alle necessità di adeguamento agli impegni europei ma lo fa tutelando l’interesse nazionale, il Made in Italy, valorizzando le nostre specificità e garantendo un approccio pragmatico. La libertà economica non deve essere un privilegio per pochi ma una possibilità reale per tutti e questo Ddl va proprio in questa direzione”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi, membro della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.

“Oggi il Senato ha approvato con il voto di fiducia il Ddl sulla concorrenza, un intervento fondamentale per modernizzare il nostro sistema economico e promuovere la competitività. Come componente della X Commissione, ritengo che questa riforma segni un passo decisivo verso mercati più aperti e trasparenti, in grado di favorire l’innovazione e la protezione dei consumatori. Il disegno di legge interviene in settori strategici come le telecomunicazioni, i trasporti e l’energia, mirando a rimuovere gli ostacoli all’ingresso delle imprese e a garantire una concorrenza leale. Con questa riforma, l’Italia compie un passo importante verso una crescita sostenibile e competitiva”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, componente della Commissione Lavoro a Palazzo Madama.