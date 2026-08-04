Ddl Protezione civile: Italia più efficiente contro ogni emergenza

“Abbiamo il dovere morale di tributare un ringraziamento a donne e uomini che si recano nei luoghi di emergenza per aiutare chi sta soffrendo e chi si trova in pericolo di vita. E tale tributo va riconosciuto con i fatti, per questo è importante la legge che stiamo per votare, la quale colma una lacuna che perdurava da troppi anni.

Con questa legge attribuiamo uno specifico trattamento giuridico ai funzionari e ai volontari della Protezione Civile, ma anche uno economico che valorizzi l’impegno messo in campo durante le emergenze. È una richiesta che giunge dalle Regioni, le quali lamentavano mancanza di risorse e compiti specifici finalmente il governo Meloni, con il ministro Musumeci e il ministro Ciriani, hanno saputo ascoltare e accogliere certe istanze. Inoltre è una norma di civiltà e buonsenso, oltre che giuridicamente inattaccabile, perché da domani tutti i sindaci sapranno che quando, seguendo le buone pratiche, prendono decisioni importanti dalle quali dipende la vita dei cittadini potranno farlo con serenità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta.

“L’approvazione del ddl sulla Protezione Civile rappresenta un passo fondamentale per rendere l’Italia più sicura, più efficiente e più pronta ad affrontare ogni emergenza. È una riforma importante e necessaria, che rafforza il sistema della Protezione Civile, valorizza il lavoro straordinario dei volontari e di tutti gli operatori del settore e mette a disposizione strumenti più moderni per intervenire con rapidità ed efficacia quando cittadini e territori ne hanno più bisogno.

Questo governo continua a dimostrare, con i fatti, di essere al fianco delle comunità, investendo nella prevenzione, nella capacità di risposta e nella tutela delle persone. Significa offrire maggiori garanzie ai cittadini, rafforzare la sicurezza del territorio e sostenere concretamente chi, ogni giorno, opera con dedizione per proteggere vite umane e beni comuni. Continueremo a lavorare con determinazione perché la sicurezza dei cittadini non può essere uno slogan, ma deve tradursi in azioni concrete, responsabilità e risultati. Questo provvedimento va esattamente in questa direzione”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.