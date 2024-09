Ddl sicurezza: ostruzionismo della sinistra in commissione. Per loro non è una priorità

“Appena arrivato il ddl Sicurezza all’attenzione della prima e seconda commissione del Senato la sinistra ha manifestato già tutti i suoi intenti ostruzionistici, ammantati dalla necessità di un approfondimento che mai è stato negato per nessun altro provvedimento. La richiesta di centinaia di audizioni, di procedere all’esame senza alcuna priorità rispetto agli altri provvedimenti si può solo ascrivere all’ostruzionismo, alla manifesta volontà di impantanare il provvedimento. Oggi i cittadini devono sapere che per la sinistra la sicurezza non è una priorità, lo hanno ammesso loro stessi, per noi lo è e vogliamo che il legittimo approfondimento non diventi un danno per i cittadini. Gira e rigira la sinistra è sempre dalla parte sbagliata mentre noi siamo dalla parte dei cittadini per bene. Loro vogliono tutelare le borseggiatrici, chi occupa le case e chi si rivolta in carcere. Per noi invece la sicurezza torna ad essere una priorità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.