Ddl sicurezza: su borseggiatrici da opposizioni ennesimo ostruzionismo

“Oggi in Commissione Affari Costituzionali e Giustizia abbiamo assistito all’ennesimo ostruzionismo delle opposizioni, le quali accusano la maggioranza di approvare leggi dannose per i minori. Noi stiamo intervenendo contro le numerose borseggiatrici che stanno proliferando nelle città metropolitane, come riportato anche dalla cronaca. Città come Roma, Milano e Venezia sono da troppo tempo vittime di scippi e borseggi perpetrati da individui che sfruttano i bambini per commettere reati. Garantire condizioni di vita dignitose e sicurezza ai minori è fondamentale per la loro vera protezione. Ora sembra che la sinistra difenda posizioni difficili da giustificare: chi commette borseggi e chi si rende protagonista di occupazioni abusive, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere degli italiani. Invito i colleghi delle opposizioni a recarsi in una stazione per prendere la metro: così potranno vedere con i loro occhi la delinquenza e il degrado che ogni giorno numerosi cittadini sono costretti a sopportare, e che è urgente reprimere e contrastare con ogni iniziativa”.

Lo ha detto Luca Sbardella, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera.