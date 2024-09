Ddl startup: sostiene i giovani nella realizzazione dei propri progetti

“L’obiettivo di questa misura è di incentivare la tipica capacità creativa e imprenditoriale italiana”. Lo dichiara in Aula, durante la dichiarazione di voto sul ddl startup, la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze.

“Incentivare questo tipo di imprese – continua – significa sostenere i giovani nella realizzazione dei propri progetti e guardare al futuro. È per questo che la misura al voto è parte di un disegno politico più ampio, che va dalla riforma fiscale ai provvedimenti in materia di concorrenza. Il genio imprenditoriale italiano – osserva ancora – è ciò che nel tempo ci ha reso quello che siamo ed è nostro dovere continuare pervicacemente a stimolarlo.

Leggiamo nei dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale del Commercio – conclude la Tubetti – che l’Italia supera il Giappone e raggiunge lo storico risultato di quinta potenza mondiale nelle esportazioni, dimostrando la grande forza attrattiva della nostra Nazione, del nostro Made in Italy e delle ottime politiche in materia internazionale portate avanti in questi due anni di governo Meloni”.