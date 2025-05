Decreto Sicurezza: con sgomberi lampo tutelati cittadini per bene

“Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente. Un risultato concreto, reso possibile da procedure che consentono finalmente un intervento veloce e il ripristino rapido della legalità. Avanti così, per tutelare i più deboli e difendere la proprietà privata”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Grazie al dl Sicurezza la pacchia per gli abusivi è finita e il diritto fondamentale alla proprietà privata torna a contare. Gli sgomberi lampo degli alloggi occupati abusivamente a Mestre e ad Ispica ne sono la prova concreta. In poche ore è stato ripristinato il diritto del legittimo proprietario e assicurata la tutela della comunità locale attraverso l’allontanamento dell’occupante. Mentre la sinistra buonista e inconcludente continua a difendere le occupazioni illegali, Fratelli d’Italia si schiera dalla parte dei cittadini onesti. Gli italiani perbene possono festeggiare il ritorno della legalità nella nostra Nazione”, afferma Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia non avallerà mai un sistema per il quale gli abusi vengono tollerati e i proprietari pregiudicati nell’esercizio dei propri diritti. Un esecutivo che non tollera ambiguità e non ha paura di affermare a gran voce di stare dalla parte dei cittadini onesti”, aggiunge il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatrice del decreto Augusta Montaruli.

“Grazie a Giorgia Meloni perseguiamo l’obiettivo di tutelare i cittadini più fragili e di difendere il diritto alla proprietà privata. Faremo tesoro di questo esempio anche al Parlamento europeo, dove in commissione Sviluppo Regionale ho sottolineato questa necessità e presentato un emendamento che va in questa direzione proprio per quanto riguarda la relazione sulla casa in Europa”, conclude Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia/ECR componente della commissioni REGI e HOUS.