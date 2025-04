Decreto Sicurezza: più tutele per le forze dell’ordine e per i cittadini

“Approvato oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto sicurezza: più strumenti e tutele per le Forze dell’Ordine, tempi più rapidi per liberare gli immobili occupati illegalmente, maggior rigore contro chi delinque e molte altre misure a tutela della sicurezza dei cittadini. Avevamo promesso un’Italia più sicura e stiamo mantenendo quella promessa. Il Governo continuerà a lavorare con determinazione su questa strada”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il presidente Meloni ha evitato ulteriori rinvii recependo anche il lavoro del Parlamento; rispondiamo così con concretezza a quella necessaria sicurezza garantendo maggiori strumenti a chi deve lavorare in divisa con serenità ma al contempo trattando quei fenomeni che la sinistra per troppo tempo ha ignorato, primo tra tutti l’occupazione abusiva dell’alloggio altrui. Anche in questo caso la tempestività dello sgombero diventa una realtà immediata. È un riscatto per intere aree anche periferiche e soprattutto un segnale a chi avrebbe voluto evitare norme rigorose. L’opposizione aveva l’occasione di schierarsi dalla parte dei cittadini invece ha dimostrato di essere ancora una volta lontana da loro”, afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.