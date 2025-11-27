Dehors: approvazione proroga segno di vicinanza ad esercenti

“Le occupazioni emergenziali di suolo pubblico, i cosiddetti ‘dehors’ previste per supportare gli esercenti di bar e ristoranti durante la pandemia da covid2019 saranno prorogate fino a giugno 2027. Lo prevede l’art 50 del decreto semplificazioni che abbiamo appena approvato recependo le loro forti richieste. Si tratta di una proroga fondamentale perché consente di ammortizzare i notevoli costi sostenuti dagli esercenti per realizzare le strutture all’aperto in attesa che poi, la legge delega segua il suo iter.

Potranno beneficiare della proroga anche gli albergatori che avevano chiesto un intervento in questa direzione. Con questo intervento dimostriamo, ancora una volta, di essere dalla parte di chi lavora, degli imprenditori, degli esercenti che hanno investito, rischiato e sono riusciti a superare un momento di grande diffcoltà. Siamo e saremo sempre al loro fianco”. Lo dichiara Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Attività produttive alla Camera dei deputati.