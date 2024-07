Dehors: riordino strutturale atteso da anni

“Accogliamo con grande soddisfazione la norma che esce dall’odierno Consiglio dei ministri che prevede un riordino strutturale in materia di dehors: un provvedimento atteso da anni. Grazie al lavoro dei ministri Urso e Sangiuliano, che hanno avuto la sensibilità di riprendere la pdl a mia prima firma sui dehors, si sono gettate le basi per superare la fase emergenziale e impostare una riforma organica del settore che risponde a diversi obiettivi: semplificare le pratiche, migliorare l’accoglienza, aumentare il decoro delle città, incentivare gli investimenti e consentire maggiori risorse per i Comuni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive alla Camera, Gianluca Caramanna.