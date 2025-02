Delmastro: sentenza politica, punito chi tocca il Pd

“Oggi dal tribunale di Roma arriva una sentenza che ha il sapore della condanna più politica che giuridica, dal momento che persino i pubblici ministeri al termine del dibattimento avevano chiesto questa mattina l’assoluzione piena del sottosegretario. Siamo vicini al collega Andrea Delmastro e fiduciosi che su questa vicenda la sentenza finale sarà pronunciata da giudici davvero ‘terzi e imparziali’”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Chi tocca il Pd, per certi magistrati, va punito. Ed invece noi insistiamo: perché i deputati del Pd sono andati a trovare i mafiosi? Cosa dovevano dire loro? Perché a queste domande non hanno mai risposto? Siamo vicini al collega Andrea Delmastro e convinti, che superate queste incrostazioni di partito, verrà riconosciuto innocente non solo dalla pubblica accusa ma anche da chi dovrebbe giudicare in forma terza e imparziale”, afferma il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.