Demanio marittimo: incardinato in commissione ddl tutela trabocchi

“Questa mattina è stato incardinato in sede redigente, in VIII commissione al Senato, il disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale”, che mi vede primo firmatario”.

Lo comunica il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo della commissione permanente ‘Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica’.

“La proposta normativa – ricorda il senatore – era stata presentata lo scorso ottobre e si pone, da un lato, l’obiettivo di garantire alle Regioni gli strumenti per agire sul consolidamento, la valorizzazione e dove necessario la ricostruzione dei trabocchi, anche a causa dei numerosi eventi meteorologici che ne hanno determinato il deterioramento e, dall’altro, di assicurare la conservazione e la tutela dei simboli che sono parti integranti della storia dei territori. Sarà la senatrice Marta Farolfi – precisa – la relatrice del provvedimento che ha visto la sottoscrizione anche di numerosi colleghi che hanno condiviso l’intento di salvaguardia di una ricchezza che non è solo abruzzese e che incarna a pieno titolo quel patrimonio Made in Italy così prezioso per la crescita culturale, economica e turistica dei territori”, conclude Sigismondi.