Detenute madri: misura di civiltà che tutela persone

“Smontiamo le fake news della sinistra: il governo Meloni nel dl sicurezza introduce il principio che sia il giudice a valutare caso per caso la pena detentiva per le donne e per le madri. A differenza di quanto le opposizioni vogliono far credere, questa norma, che non prevede più l’obbligo del deferimento della pena per le detenute madri o in gravidanza, garantisce maggiori tutele per tutti, soprattutto dell’infante e della donna stessa. Ancora una volta dalla sinistra è stata persa l’occasione per tacere o, al contrario, di essere collaborativi nell’approvazione di una norma di civiltà e che veramente mette al centro la persona”. Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Rispediamo al mittente le strumentalizzazioni delle opposizioni sempre pronte a criticare l’operato del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia che continua a mantenere le promesse fatte agli italiani”, aggiunge il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.