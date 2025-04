Difesa, aula smaschera bugie: maggioranza compatta, opposizione divisa

“Nuovamente l’aula smaschera le bugie della sinistra. Infatti, in tema di impegni nazionali e internazionali sulla difesa e sulla protezione nazionale, cosiddetto riarmo, le opposizioni si sono divise in ben 6 mozioni a dimostrazione delle profonde spaccature all’interno di quello schieramento politico. La maggioranza invece con un’unica mozione ha riconfermato nei fatti l’unità e la compattezza. Spiace, quindi, nuovamente deludere la sinistra ma il centrodestra è più unito che mai”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“La mozione del centrodestra è una sintesi importante di quelle che sono le priorità del governo in questo momento in materia di sicurezza internazionale e ciò che emerge è che la maggioranza si è espressa in modo compatto ed unito cosa che oggi, come sempre, non è riuscita alle opposizioni. Detto questo, bisogna entrare nel merito di una tematica così importante ed attuale come quella della difesa europea e finalmente dobbiamo sottolineare che grazie anche all’opera del governo Meloni a Bruxelles si è compreso che la sicurezza passa dalla deterrenza e si è capito che il pacifismo ideologico dei decenni scorsi non può convivere con le minacce internazionali di questi tempi”, afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri alla Camera.