Difesa: governo investe in sicurezza e innovazione

“Il Dpp conferma una scelta strategica: l’Italia torna a essere una Nazione che si prende sul serio. La sicurezza non è un costo, ma la condizione necessaria per la nostra libertà, per la nostra economia e per la nostra credibilità internazionale. Stiamo riportando la Difesa al centro del sistema Paese, sostenendo industria, innovazione e occupazione. Non parliamo solo di programmi militari, ma di sovranità industriale, competitività tecnologica e sicurezza nazionale. Al centro ci sono gli uomini e le donne della Difesa. Accompagniamo il nuovo modello a 160 mila unità, rafforziamo la riserva, valorizziamo civili e militari. È un impegno politico e morale che come Fratelli d’Italia sosteniamo con convinzione.

La prontezza operativa non può essere sacrificata. Vigileremo affinché le risorse dell’Esercizio – addestramento, manutenzione, operatività – non siano penalizzate da tagli orizzontali. Mezzi moderni senza manutenzione adeguata non difendono nessuno. Il Dpp è una dichiarazione di identità nazionale, nella quale l’Italia riafferma volontà, ruolo e responsabilità all’interno dell’Alleanza e nel Mediterraneo allargato” . Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri e Difesa