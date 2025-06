Difesa: Governo Meloni difende gli interessi dell’Italia

“Il gruppo di Fratelli d’Italia in Senato è fiero di sostenere un governo che scommette sull’Italia e non su qualche leader straniero, un governo che guida un’Italia che finalmente conta a livello internazionale. Un dovuto ringraziamento va perciò al nostro esecutivo per l’impegno profuso in questi giorni per gli italiani che vivono in Israele e in Iran e quindi ai nostri militari che oggi come non mai necessitano di adeguate attrezzature e mezzi all’altezza di questo delicato momento. Aumentare le spese per la difesa significa appunto questo, mettere la nostra Nazione nella condizione di difendersi e quindi è necessario dotare la nostra Difesa delle opportune risorse finanziarie.

L’Italia è la Nazione che più ha fatto per aiutare i civili a Gaza e per sostenere l’azione dei paesi arabi per la ricerca della pace, una pace che è stata violata dall’attacco di Hamas ad Israele il 7 ottobre del 2023, proprio alla vigilia del raggiungimento degli accordi di Abramo. Siamo perciò fieri della nostra leader Giorgia Meloni e del nostro governo che oggi come non mai difende gli interessi della nostra Nazione”.

Lo dichiara in aula il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.