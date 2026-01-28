Disabilità: con ddl risposte concrete su inclusione scolastica

“Il ddl che abbiamo votato oggi ridefinisce l’inserimento nelle attività di inclusione scolastica degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione personale di bambini e alunni con condizioni di disabilità. Si tratta di un gesto concreto di attenzione nei confronti di studenti disabili, perché avere degli assistenti che finalmente hanno una loro dignità come inquadramento contrattuale e inserimento nel sistema scolastico, rappresenta una maggiore garanzia di integrazione scolastica. La normativa introdotta tutela gli operatori socio-educativi, figure fondamentali nella scuola, offrendo finalmente loro la dignità di un riconoscimento giuridico chiaramente definito, unico, e un contratto collettivo. Essenziale la possibilità che questi operatori possano essere assunti, previo concorso a loro dedicato, negli enti territoriali dai quali sono impiegati, garantendo stabilità lavorativa e continuità assistenziale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

“Fratelli d’Italia voterà a favore di questo provvedimento, che rappresenta un atto di giustizia e di riconoscimento umano e professionale. È la dimostrazione che l’inclusione non può restare una dichiarazione di principio, ma deve tradursi in scelte normative coerenti, capaci di garantire continuità, qualità e dignità del lavoro. Riconoscere il ruolo degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione significa riconoscere che l’inclusione scolastica è fatta di gesti quotidiani, di accompagnamento costante, di relazioni costruite nel tempo. Oggi questi gesti non sono più invisibili: diventano un diritto esigibile e una professionalità finalmente tutelata.

Questo risultato è reso possibile dall’azione del Governo Meloni, che ha scelto di affrontare una questione rimasta irrisolta per decenni, trasformando una legittima richiesta di giustizia in una risposta legislativa concreta. Non parole, ma atti che incidono sulla vita delle persone, delle famiglie e delle comunità scolastiche. Con l’approvazione di questo provvedimento mandiamo un messaggio chiaro: il lavoro che rende possibile l’inclusione non può più essere considerato marginale o precario. La professionalità, l’impegno e la dedizione degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono parte integrante del sistema educativo del nostro Paese”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo, componente della commissione Cultura ed Istruzione del Senato.