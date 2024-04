Disabilità: risultato storico approvazione della carta europea

“L’emozione indescrivibile che sto provando è la stessa delle 87 milioni di persone con varie forme di disabilità nell’Unione Europea che hanno sempre combattuto per una vita indipendente. E che avranno finalmente uno strumento in più per realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni”. Lo dichiara l’eurodeputata di Fratelli d’Italia- Ecr Chiara Gemma.

“Con l’approvazione definitiva della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio gratuito, segniamo un risultato storico. Per questo non posso che ripensare al percorso che ci ha condotti qui, e a quanto abbiamo imparato da queste donne e questi uomini, straordinari nell’affrontare le difficoltà della vita con forza e con grande dignità. Il mio pensiero va anche alle loro straordinarie famiglie, e a tutti i volontari e alle associazioni che si battono per l’affermazione dei loro diritti. Ripenso a tutte le ragazze e i ragazzi nello spettro dell’autismo che, nel corso di questa legislatura, sono riusciti a sfidare mille problemi ed imprevisti, arrivando dalle regioni del Sud Italia per svolgere un tirocinio presso il mio ufficio di Bruxelles. Promuovere il riconoscimento della loro dignità è sempre stata una mia responsabilità costante, una missione che ho intenzione di continuare verso tutti coloro che sono più fragili e vulnerabili”, conclude Gemma.