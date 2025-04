Dl Bollette: aiuto tangibile a famiglie e imprese

“Il decreto in discussione oggi, su cui annuncio il convinto voto favorevole di Fratelli d’Italia, è un provvedimento che pone al centro la sovranità energetica. Un tassello di una strategia più ampia che vuole costruire un’Italia più forte e indipendente da fattori esterni che ha come obiettivo l’equità sociale e la tutela del potere d’acquisto delle famiglie italiane, dopo anni di ambientalismo ideologico e di maniera. L’aumento dei costi delle bollette non è infatti un problema solo di oggi ma viene dal passato, anche da quel passato governato dal centrosinistra che è andato avanti coi bonus sui quali hanno costruito la loro propaganda.

Oggi si volta pagina perché il governo Meloni guarda al futuro, ampliando la platea dei beneficiari di questa norma, stanziando di fatto 1,6 mld per le famiglie e 1,4 mld per le imprese di cui 600 milioni per la transizione energetica nel campo industriale. Dunque sostegno a imprese e famiglie in una visione organica nell’interesse della Nazione”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, componente la commissione Ambiente a Palazzo Madama.

“Accanto alla difesa del potere d’acquisto delle famiglie italiane e della competitività delle nostre imprese, infatti, il governo Meloni guarda al valore della programmazione, costruendo una politica energetica finalmente coerente e proiettata nel futuro. Una missione che stiamo svolgendo in una doppia direzione: da un lato attraverso il rafforzamento dei rapporti con i partner internazionali, restituendo al nostro Paese un ruolo centrale nello scenario globale; dall’altro lato attraverso la produzione di norme di ampio respiro che, viste nel loro insieme, rappresentano una strategia coerente: dall’aumento del fondo per la transizione energetica al meccanismo dell’‘energy release’, dalle semplificazioni procedurali in tema di rinnovabili ai grandi progetti della Mission Innovation 2.0 e in tema di nucleare. Ciò che stiamo facendo è costruire un sistema che funzioni oggi, ma anche domani.

Che protegga, ma che allo stesso tempo prepari. E che trasformi un’emergenza in un’opportunità”, aggiunge Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, nel corso della discussione generale in Senato sul decreto Bollette.