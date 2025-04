Dl Bollette: governo Meloni sostiene cittadini e imprese con i fatti

“Con il decreto Bollette questo governo dimostra ancora una volta di saper unire responsabilità, coraggio e visione. Non si tratta solo di contenere i rincari energetici, ma di disegnare un’Italia più giusta, che protegge chi produce e sostiene chi è in difficoltà. Tre miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi destinati ai nuclei familiari e 1,4 miliardi al sistema produttivo, sono il segno concreto di una politica che non lascia indietro nessuno. Non a parole, ma con misure tangibili e strutturate, che intervengono là dove il caro energia ha colpito più duramente: nelle case degli italiani e nel cuore pulsante della nostra economia. Una particolare attenzione è stata riservata a misure di giustizia sociale, come il blocco delle esecuzioni immobiliari per vulnerabili con debiti condominiali fino a 5.000 euro, e strumenti innovativi come l’istituzione della figura dell’utility manager, pensato per aiutare cittadini e imprese a orientarsi nel mercato energetico”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, intervenendo in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulla fiducia sul decreto Bollette. “Un passaggio importante riguarda il superamento del meccanismo del click day e l’estensione del bonus elettrodomestici, che grazie a un emendamento firmato da Fratelli d’Italia, interviene sulla classe energetica dei prodotti: garantendo cosi tutela sia per i consumatori che per le aziende italiane ed europee. Con questo decreto prosegue con coerenza il percorso del governo Meloni: tutelare le famiglie, sostenere il lavoro, promuovere l’efficienza e preparare il futuro”, ha concluso.

“La Camera ha approvato un ordine del giorno con cui si impegna il governo a valutare misure di incentivazione alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese al fine di fronteggiare la crisi energetica e migliorare l’efficienza produttiva. Dobbiamo sostenere le nostre imprese, soprattutto in una fase storica in cui l’aumento dei costi energetici mette a rischio intere filiere produttive. Le tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, il cloud e l’internet delle cose, non sono più un’opzione, ma strumenti fondamentali per tagliare sprechi, ridurre consumi, aumentare la competitività. Con questo ordine del giorno chiediamo al governo di affiancare ai necessari interventi emergenziali per le pmi anche opportunità concrete per crescere e modernizzarsi, in linea con gli obiettivi del Pnrr”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, firmatario dell’ordine del giorno al Dl Bollette.