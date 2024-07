Dl Casa: segnale concreto per la serenità delle famiglie italiane

“Il voto di fiducia, accordato dal Parlamento al governo Meloni sul Dl Casa, rappresenta un segnale concreto non solo per i tanti proprietari di abitazioni, che in Italia sono notoriamente la stragrande maggioranza, ma anche per inquilini e futuri acquirenti del mercato immobiliare. Il lavoro della commissione Ambiente ha ulteriormente migliorato un provvedimento che incide sulle esigenze primarie di ciascun cittadino, proprio come la casa e l’ambiente urbano in cui vive. Sanare le piccole difformità edilizie è un segnale di attenzione non solo verso il mercato delle compravendite e degli affitti ma, soprattutto, nei confronti dei cittadini. Destinare, infine, le nuove entrate previste dalla sanatoria del Decreto, anche per il consolidamento di immobili a rischio idrogeologico, così come consentito grazie ad un emendamento a mia firma, è un punto a favore per chi ritiene che le città, la qualità dell’abitare e la sicurezza debbano procedere di pari passo con il rispetto del territorio”.

Lo dichiara in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.