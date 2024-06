Dl Coesione: emendamento dà più tempo ai Comuni per le tariffe sui rifiuti

“I Comuni avranno più tempo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2024 grazie all’approvazione, avvenuta questo pomeriggio in commissione al Senato, di un emendamento al ‘decreto legge Coesione'”.

Lo dichiara Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e responsabile Dipartimento coordinamento autonomie locali di Fratelli d’Italia.

“Si tratta di un provvedimento di notevole importanza per gli amministratori, soprattutto per quelli appena insediati all’esito delle recenti elezioni, in questa fase dell’anno impegnati in una serie di adempimenti e scelte dalle quali poi dipendono i carichi fiscali dei cittadini”, osserva Biondi. “Veniamo da un periodo in cui abbiamo registrato aumenti incontrollati dei costi, a partire da quelli dell’energia, e una importante inflazione per cui i piani già approvati richiedono un aggiornamento per il quale, tuttavia, occorre particolare ponderazione anche in virtù del fatto che ai Comuni si chiedono sacrifici per il contenimento della spesa pubblica ma, al tempo stesso, c’è la determinazione proprio a non aumentare tasse e tributi”.

“Prorogare i termini per l’approvazione dei piani finanziari significa tendere la mano agli amministratori che potranno così compiere scelte per il bene dei cittadini, considerando pure che a luglio si hanno maggiori possibilità di verificare le entrate effettive e avere un quadro più completo sugli assestamenti di bilancio”, conclude Biondi, “e di questo ringrazio i parlamentari firmatari e il governo Meloni”.