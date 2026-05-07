Dl commissari: passo avanti per accelerare grandi opere

“Il decreto Commissari è un provvedimento fondamentale per continuare a modernizzare le infrastrutture del Paese, sostenere la crescita economica e rafforzare l’occupazione. Pur intervenendo su materie diverse, il decreto è accomunato da un obiettivo chiaro: rendere l’Italia più competitiva attraverso opere pubbliche strategiche, semplificazione amministrativa e sostegno agli investimenti. Imprescindibile il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, opera strategica per il Mezzogiorno e per l’intero sistema logistico nazionale ed europeo, così come le misure sulle concessioni balneari e sulla continuità autorizzativa dei rigassificatori, necessarie per tutelare lavoro, imprese e sicurezza energetica. Questo governo continua a dimostrare di essere un governo del fare, che accelera gli investimenti, sostiene il lavoro e affronta con coraggio questioni rimaste irrisolte per troppi anni”. Lo dichiara Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Parliamo di misure concrete che accelerano gli investimenti, semplificano le procedure e garantiscono maggiore certezza per opere strategiche fondamentali per la crescita economica e occupazionale. Considero decisivo il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria: un’infrastruttura che può finalmente cambiare il destino logistico, produttivo e turistico della nostra Isola, integrandola pienamente nei grandi corridoi europei e creando nuove opportunità per imprese e giovani. Importanti anche gli interventi sulle concessioni balneari e sulla continuità autorizzativa dei rigassificatori, che assicurano tutela del lavoro, sostegno alle attività economiche e maggiore sicurezza energetica nazionale. Questo governo continua a dimostrare con i fatti di avere una visione chiara per lo sviluppo dell’Italia, affrontando con determinazione questioni rimaste bloccate per decenni e restituendo centralità al Mezzogiorno”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.