Dl Economia: fondi record per risanare debito Roma Capitale

“Il decreto che approviamo oggi contiene importanti misure economiche per la nostra Nazione. Norme e risorse per la rete ferroviaria italiana, incremento di risorse per il fondo di garanzia per la prima casa, per le Olimpiadi Milano-Cortina, per gli Europei di calcio 2032 e si interviene anche sull’estinzione del debito di Roma Capitale.

Andiamo a eliminare un enorme buco di bilancio lasciato dalle giunte di sinistra, da Rutelli a Veltroni, che avevano di fatto portato Roma verso il dissesto economico. Ci vuole il governo Meloni che con questo provvedimento chiude il cerchio per poter rimborsare il debito finanziario residuo. Ben 548 milioni che fanno uscire la nostra Capitale dalla struttura commissariale, sperando che ora il sindaco Gualtieri riesca a ridurre l’Irpef più cara d’Italia. Su questo tema fondamentale sarà la riforma costituzionale che attribuirà più poteri a Roma Capitale e che la inserirà tra gli enti fondamentali dello Stato, perché riteniamo che la questione di Roma Capitale sia un tema di rilievo nazionale. Il governo Meloni agisce per un cambiamento e una ricostruzione del tessuto economico, sociale e morale nazionale. E noi siamo saldamente dalla sua parte”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.