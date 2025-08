Dl Economia: sostegno concreto a famiglie e comunità terremotate

“Anche in questo Decreto Economia il Governo affronta in modo concreto tre temi fondamentali delle politiche economiche: capitale, lavoro e natalità. Proprio in relazione alla natalità, non posso che essere lieta che vi sia stata una convergenza di tutta la commissione nell’implementare di 30 milioni il fondo per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie. L’acquisto della prima casa, che, infatti, dovrebbe rappresentare il primo passo per formare una famiglia, ad oggi costituisce invece una grande problematica per molti giovani, che, non gettano il cuore oltre l’ostacolo e spesso scelgono di non mettere al mondo un figlio.

Un altro intervento fondamentale nel decreto è volto a rendere maggiormente operativa quella forma di decontribuzione per le donne lavoratrici con due o più figli, sostenendo progressivamente il diritto di ogni donna di non essere costretta a scegliere tra la carriera e la maternità. C’è poi stata una grande attenzione ai vari ambiti del lavoro: pensiamo ai fondi per l’innovazione nell’ambito dell’agricoltura, dell’impresa e di intelligenza artificiale. Così come vi è stata una fondamentale misura per la realizzazione degli obiettivi connessi ad attività di ricerca e per migliorare le erogazioni dei livelli essenziali di assistenza in sanità. Un ulteriore rilevante aspetto su cui ci si deve concentrare, in un’epoca complessa come questa, è quello della sicurezza, intervenendo sull’edilizia carceraria e dunque ampliando le carceri.

Crediamo infatti che non si debba andare nella direzione di una depenalizzazione, ma di creare nuove strutture carcerarie, tenendo alta l’attenzione al sociale e rafforzando le procedure amministrative per una maggiore distribuzione del fondo alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale. In tale ambito, sono molto soddisfatta del grande lavoro che è stato svolto dalla Commissione, dal Governo e da tutti i parlamentari”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, relatore del dl Economia.

“Salviamo e rifinanziamo opere strategiche escluse dal Pnrr – da Genova a Venezia fino all’edilizia carceraria – dimostrando che i fondi europei non si perdono, ma si integrano. Sosteniamo famiglie e comunità terremotate, valorizziamo il terzo settore e investiamo nell’innovazione. È un provvedimento coerente con la Legge di Bilancio e con la visione pragmatica del centrodestra: sviluppo vero, senza sprechi”, sottolinea in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.