Dl Energia: divieto spam telefonico tutela i consumatori

“Con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Energia in commissione Attività Produttive, si compie un passo decisivo e necessario per porre fine alla stagione del telemarketing aggressivo nel settore delle forniture di gas ed elettricità. È una misura di civiltà che mette al centro il diritto alla trasparenza e alla serenità delle famiglie italiane.
La nuova disposizione stabilisce un principio chiaro: stop alle sollecitazioni commerciali telefoniche e ai messaggi invasivi finalizzati alla conclusione di contratti di energia. Da oggi, il paradigma si inverte: non sarà più il cittadino a doversi difendere da chiamate moleste, ma sarà il professionista a dover dimostrare la validità del contatto. Quest’ultimo sarà consentito solo in due casi specifici: su esplicita richiesta del consumatore tramite i canali digitali dell’azienda o nei confronti di chi è già cliente e ha fornito un consenso mirato”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.
“Grande soddisfazione per l’emendamento approvato oggi in commissione sul divieto di contatto telefonico non richiesto su contratti di fornitura di gas ed energia elettrica. Un tema a cui sono particolarmente sensibile tanto da aver presentato una pdl complessiva sul telemarketing illegale. L’emendamento di oggi va esattamente in quella direzione: cominciamo con gas ed energia, e contestualmente continuiamo e acceleriamo l’esame della pdl a mia prima firma. I cittadini vanno tutelati da quello che definire un far west normativo su questo tema è poco. Ricevere spesso, a ogni ora del giorno, telefonate da numeri sconosciuti è una intollerabile violazione della privacy”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, componente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni.