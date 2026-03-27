Dl Energia: divieto spam telefonico tutela i consumatori

“Con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Energia in commissione Attività Produttive, si compie un passo decisivo e necessario per porre fine alla stagione del telemarketing aggressivo nel settore delle forniture di gas ed elettricità. È una misura di civiltà che mette al centro il diritto alla trasparenza e alla serenità delle famiglie italiane.

La nuova disposizione stabilisce un principio chiaro: stop alle sollecitazioni commerciali telefoniche e ai messaggi invasivi finalizzati alla conclusione di contratti di energia. Da oggi, il paradigma si inverte: non sarà più il cittadino a doversi difendere da chiamate moleste, ma sarà il professionista a dover dimostrare la validità del contatto. Quest’ultimo sarà consentito solo in due casi specifici: su esplicita richiesta del consumatore tramite i canali digitali dell’azienda o nei confronti di chi è già cliente e ha fornito un consenso mirato”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.