DL Fiscale: importante incremento fondo personale trasporti

“Oggi abbiamo approvato definitivamente il DL Fiscale, che per la parte dell’autotrasporto, tema caro per FdI, risponde in modo fermo alle richieste delle categorie. In particolare, viene disposto un incremento, per il 2024, di 2,5 milioni di euro del Fondo denominato ‘Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto’. Ciò andrà ad aiutare un settore che, pur essendo nevralgico per il paese, soffre da sempre di una carenza di politiche strutturali, soprattutto per quanto riguarda il personale, sempre carente rispetto alla domanda. Adesso viene disposto un contributo, dal 01.07.2022 al 31.12.2026, pari all’80 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini fra i 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali, per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci. Si interviene, inoltre, sulla misura compensativa, denominata buono veicoli sicuri, introdotta a seguito dell’aumento della tariffa, per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con 9,95 euro, per i proprietari di veicoli a motore che, nei 3 anni successivi all’adeguamento della tariffa, sottopongono il proprio veicolo o rimorchio alle operazioni di revisione. Si aumenta la durata del buono di 4 anni e si incrementa il fondo presso il MIT di 1,5 milioni di euro per il 2024”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, componente della commissione Trasporti.