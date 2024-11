Dl fiscale: importante tassello per crescita economica e sostegno italiani

“L’approvazione al Senato del dl Fiscale collegato alla manovra di bilancio di cui sono stata relatrice, segna l’impegno concreto del governo per sostenere famiglie, imprese e settori chiave per lo sviluppo economico della Nazione. Tra le misure più importanti voglio ricordare l’importante stanziamento per le Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, la proroga del concordato biennale, la rateizzazione della seconda rata dell’Irpef, nonché 4,7 miliardi di euro per il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nell’ambito di transizione 4.0 e, infine, il “bonus natale”, che andrà incontro a una platea di circa tre milioni di cittadini, garantendo un supporto fondamentale per le famiglie. Con il dl fiscale aggiungiamo un altro tassello fondamentale per la crescita economica e il sostegno a famiglie e lavoratori”. Lo dichiara Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“Una prova di solidità e determinazione a cui l’Italia non era più abituata, decisiva per portare avanti misure fondamentali in un momento cruciale per il nostro Paese. Questo decreto, strettamente connesso alla legge di bilancio, rafforza il percorso di crescita e sviluppo che abbiamo intrapreso, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale, al rilancio della competitività delle imprese e al sostegno alle categorie più vulnerabili. È una risposta concreta e puntuale alle sfide che l’Italia si trova ad affrontare, all’insegna di una visione politica chiara in grado di fare la differenza. Il governo Meloni continua a dimostrare coerenza, serietà e capacità di tradurre gli impegni presi con i cittadini in azioni concrete, mantenendo alta la fiducia degli italiani e consolidando un percorso che guarda al futuro con ambizione e coraggio”, afferma Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, dopo l’approvazione del dl Fiscale.