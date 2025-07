Dl Infrastrutture: passo decisivo per il futuro dell’Italia

“Grande soddisfazione per l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge Infrastrutture. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione delle reti infrastrutturali italiane. La nuova legge introduce misure concrete per semplificare le procedure, accelerare i cantieri strategici, garantire maggiore trasparenza negli appalti e favorire l’integrazione tra mobilità sostenibile, logistica e digitalizzazione. È una riforma che guarda al futuro, alle esigenze di cittadini e imprese, con una visione ampia e strutturale.

Ringraziamo il governo, tutto il Parlamento e in particolare il Ministero delle Infrastrutture per l’impegno e il dialogo costante con tutti gli attori coinvolti. Ora sarà fondamentale passare rapidamente alla fase attuativa, affinché i benefici della legge si traducano in opere reali, sviluppo territoriale e competitività per l’intero Paese. Nel 2022 ci siamo assunti una responsabilità con i cittadini e come promesso e sottoscritto siamo pronti a fare la nostra parte, ed i fatti dimostrano che stiamo mantenendo la parola data”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

“Il centrosinistra ha perso un’occasione per ragionare in maniera serena sull’importanza rivestita dalle infrastrutture nella nostra Nazione. I positivi segnali economici, l’aumento dei posti di lavoro, l’aumento delle esportazioni, ci dimostrano che il presidente Meloni e il suo governo stanno investendo sulla crescita economica con risultati tangibili. In questo lavoro, un ruolo fondamentale è svolto proprio dalle infrastrutture. C’è finalmente una visione chiara sullo sviluppo del sistema infrastrutturale italiano. Il Ponte sullo stretto, checché ne dica l’opposizione, non rappresenta solo il collegamento tra la Calabria e la Sicilia. La realizzazione del Ponte sullo stretto significa collegare anche la parte più a sud dell’Italia con l’Europa. Forse le opposizioni sono contrarie allo sviluppo del Meridione, perché preferiscono politiche assistenzialiste come il reddito di cittadinanza per raccogliere facili consensi.

Con questo decreto ci preoccupiamo del monitoraggio delle opere incompiute e delle opere strategiche come la messa in sicurezza e l’adeguamento del Traforo del Gran Sasso. Diamo risposta ai piccoli comuni, con lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2026 per il finanziamento di investimenti per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti. Ci occupiamo anche di mobilità con il rinvio del blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro5. Una misura di buon senso che avrebbe messo in grande difficoltà migliaia di famiglie italiane. Siamo dalla parte dell’Italia che vuole tornare protagonista, dell’Italia che vuole continuare a crescere con il governo Meloni”, afferma in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo in commissione Ambiente, Energia, Lavori Pubblici, Transizione Ecologica di Palazzo Madama.