Dl liste d’attesa: ora sanità più vicina ai cittadini, smentite opposizioni

“Il via libera definitivo della Camera al Decreto sulle liste d’attesa è una svolta significativa per il Servizio Sanitario Nazionale. Il Governo, grazie all’impegno del Presidente Meloni e del Ministro della Salute Orazio Schillaci, mantiene un’altra promessa fatta agli italiani. Dopo decenni in cui Pd e Movimento Cinque Stelle non hanno mai neanche provato a risolvere il problema, finalmente con Fratelli d’Italia e il centrodestra al governo è stato approvato un provvedimento che mira concretamente a ridurre i tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo un miglioramento concreto nell’erogazione delle cure.

Il decreto – tra le varie misure – introduce la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, che assicurerà l’interoperabilità con le piattaforme regionali, migliorando la trasparenza e l’efficienza. Inoltre, prevede che anche le strutture private accreditate entrino a far parte del Cup (Centro Unico di Prenotazione) regionale ed estende la possibilità di visita anche alle giornate di sabato e domenica. Altra norma fondamentale, e attesa da anni, è il superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario e sempre per il personale sanitario è prevista una flat tax al 15% sugli straordinari. Ancora una volta sono state smentite le fake news diffuse anche in questi giorni dalle opposizioni. Grazie al governo Meloni, la sanità è tornata ad essere al centro dell’agenda politica nazionale”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera.

“Il decreto prevede anche meccanismi di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto dei tempi di attesa e per identificare rapidamente eventuali criticità. Inoltre, verrà rafforzata la collaborazione con il settore privato, coinvolgendo le strutture accreditate per alleviare la pressione sulle strutture pubbliche, mantenendo elevati standard di qualità e accessibilità. L’approvazione definitiva del dl alla Camera rappresenta una vittoria per tutti i cittadini italiani. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per garantire che ogni persona possa ricevere le cure di cui ha bisogno in tempi brevi e con la massima qualità possibile, colmando così le lacune lasciate dai governi precedenti”, aggiunge in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.

“Le opposizioni non perdono occasione per omettere le loro scelte sbagliate del passato e i disastri prodotti da alcune regioni, in primis la Puglia dem di Emiliano e l’Emilia Romagna di Bonaccini, pur di criticare un governo che invece ha sbloccato ingenti investimenti in sanità e situazioni cristallizzate da tempo. Finalmente rispondiamo concretamente alla domanda di salute dei cittadini e al necessario miglioramento dell’accessibilità alle cure e dell’efficienza del sistema. Ringrazio in particolare il sottosegretario di Stato alla Salute Gemmato per la sua presenza costante in Aula e per l’attenzione concreta dimostrata nei confronti dei problemi degli italiani in ambito sanitario”, conclude in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.