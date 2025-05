Dl Scuola: sostegno ai docenti nel contrasto alla droga

“Tanti i punti chiave in questo provvedimento. Innanzitutto la riforma degli istituti tecnici. Grazie a questo decreto si apre una nuova fase della scuola. Non formiamo soldatini ma giovani studenti, preparati, con competenze grazie alle quali possono affrontare il futuro e le scelte di lavoro in un mercato in continua evoluzione. Potenziamo lo studio delle lingue straniere, favoriamo le esperienze di studio all’estero, andiamo incontro alle esigenze del territorio, prepariamo i ragazzi in base a ciò che le imprese richiedono. Questa è una riforma che punta sul futuro dei giovani, senza velleitarie forme di assistenzialismo, ma con opportunità concrete, percorsi per un impiego qualificato. Interveniamo sul tema del precariato per garantire più stabilità e assunzione di personale in base al merito.

Potenziamo l’insegnamento dell’informatica grazie all’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia a mia prima firma e diamo stabilità ai nostri ricercatori. Si è intervenuti per alleviare la piaga delle dipendenze, non solo dalle sostanze stupefacenti, attuando percorsi di formazione e informazione. Ecco l’impegno a tutto tondo di questo governo e del ministro Valditara: con noi la scuola si riappropria del ruolo centrale nella crescita degli studenti, senza inutili sprechi”. Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, componente della commissione Cultura a Palazzo Madama e vice responsabile nazionale del dipartimento Istruzione del partito.

“Con l’approvazione di questo decreto ci mettiamo al fianco dei docenti nella lotta alla droga e alle dipendenze, oltre a prevedere misure contro altre forme di disagio giovanile. L’uso di sostanze stupefacenti ha raggiunto tra i giovani e gli studenti livelli inquietanti. E questo avviene dopo anni di deresponsabilizzazione sul tema dovuto ai governi di sinistra. È dunque importante attivarsi per contrastare la piaga delle diseguaglianze giovanili, e lo facciamo utilizzando parte del 92 per cento del Pnrr attivato fino ad oggi. L’obiettivo è dare speranza ai giovani, mettendoli nella condizione di realizzarsi all’interno e in favore della comunità. Questo decreto punta sugli investimenti, sulla prevenzione e sulla formazione”, afferma in aula il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, durante la discussione generale sul dl Pnrr-Scuola.