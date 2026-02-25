Dl Sicurezza: 48 milioni per potenziare ruolo polizia locale

“Con la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, il decreto sicurezza compie un passo decisivo verso l’entrata in vigore. Un risultato importante che rafforza l’azione del governo e della maggioranza a sostegno dei cittadini e di chi ogni giorno garantisce la legalità sui territori.

Abbiamo compiuto una scelta chiara: mettere i comuni nelle condizioni di offrire maggiore sicurezza ai cittadini. Il rifinanziamento del fondo fino a 48 milioni di euro e la sua proroga negli anni successivi segnano un cambio di passo, assicurando risorse certe e continuità agli interventi sul territorio. La possibilità di destinare le somme anche a straordinari e assunzioni a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa, supera vincoli che per troppo tempo hanno limitato l’azione dei sindaci e rafforza significativamente la presenza della polizia locale, con un presidio più capillare a tutela di famiglie, commercianti e quartieri.

Il decreto conferma, inoltre, l’aggravante per la rapina commessa da gruppi organizzati e l’estensione del furto con destrezza ai dispositivi informatici e ai mezzi di pagamento elettronici. Restano rafforzate le misure nelle aree urbane sensibili, con poteri più incisivi ai prefetti nelle zone a vigilanza rafforzata e strumenti chiari per garantire l’ordine pubblico. Un intervento che coniuga rigore e attenzione ai territori e che riflette con coerenza l’impostazione che Fratelli d’Italia ha sostenuto fin dall’inizio di questa legislatura: rafforzare la presenza dello Stato, valorizzare il ruolo delle forze dell’ordine e assicurare ai sindaci strumenti adeguati a garantire la sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.