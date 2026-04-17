Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini

“Questo ultimo decreto sicurezza approvato, in linea con i precedenti, continua a dare risposte concrete sul fronte dell’immigrazione irregolare. Procedure di rimpatrio più rapide e digitalizzate, con meno burocrazia e tempi certi. Chi non ha diritto di restare in Italia deve essere rimpatriato in modo efficace. Stop anche ai meccanismi che rallentano le espulsioni. In caso di violazioni reiterate degli ordini di allontanamento si procede direttamente all’esecuzione.

Rafforzato inoltre l’obbligo di cooperazione per l’identificazione e potenziata la rete dei Cpr, alla faccia di chi diceva che i centri in Albania fossero soldi buttati. Si rafforzano anche gli strumenti di controllo del territorio e la videosorveglianza, con un ruolo più incisivo per prefetture e sindaci, per avere più efficienza, più controllo, più legalità. Lo Stato deve far rispettare le regole”. Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

“Tra le misure più rilevanti di questo provvedimento spicca l’inasprimento delle pene per gli spacciatori, il piccolo spaccio non occasionale non sarà più considerato di ‘lieve entità’. In altre parole, diciamo basta agli spacciatori che vengono arrestati e rilasciati e che dopo poche ore dall’arresto sono già nelle nostre strade a vendere morte. Grazie ad un emendamento di Fratelli d’Italia il piccolo spaccio non sarà un’attenuante se svolto in maniera professionale e, quindi, si partirà dalla pena più grave che prevede da 6 a 20 anni di reclusione e multe fino a 260 mila euro per chi alimenta il mercato illegale della droga e mette a rischio la salute, soprattutto delle nuove generazioni. Il decreto introduce strumenti più incisivi per colpire non solo i piccoli distributori, ma anche le reti organizzate che traggono profitto da questo fenomeno. Anche il piccolo spaccio, quando svolto in maniera professionale, rappresenta un rischio per la sicurezza dei cittadini ed è anzi uno dei fattori che destano più degrado e insicurezza nelle nostre città”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa.

“Sul decreto sicurezza la sinistra vota contro non al governo ma contro l’Italia onesta. Negli interventi delle opposizioni sono state pronunciate una sequela di falsità. Falso che i reati siano aumentati, sono il 15 per cento in meno rispetto a dieci anni fa e il 2,4 per cento in meno rispetto al 2024, tenendo conto che il 35 per cento dei reati vengono compiuti in Italia da immigrati, in particolar modo irregolari, a fronte di un aumentato numero dei ripatri. Falso che l’abbandono scolastico sia aumentato, oggi ammonta all’8 per cento rispetto al 14,2 per cento del 2014.

Falso anche che non siano aumentate le assunzioni tra le Forze dell’Ordine, la sinistra ha omesso di dire nei suoi interventi che ciò è stato dovuto, negli anni in cui erano loro a governare, al blocco del turn-over, mentre col governo Meloni ne abbiamo effettuate 42mila e in programma ce ne sono altre 30mila entro la fine della legislatura. E falso, per concludere, è che questo terzo decreto sicurezza varato dal nostro esecutivo non lavori sulla prevenzione, tenuto conto che la maggior parte degli articoli che lo compongono riguardano proprio questo tema, a fronte di soli 3, 4 articoli che prevedono aumenti delle pene”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, responsabile nazionale del dipartimento Legalità e Sicurezza del partito.