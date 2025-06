Dl Sport: borse di studio per meriti sportivi, giovani al centro

“Ieri, durante il Consiglio dei Ministri, è stato approvato un decreto legge molto importante per i nostri giovani: un fondo finalizzato alla concessione di borse di studio in favore di studenti universitari che praticano sport ad alti livelli al fine di dare piena attuazione all’articolo 32 della Costituzione. Si tratta di un provvedimento da 5 milioni di euro che consentirà di erogare, per l’anno 2025, mille borse di studio di 5mila euro ciascuna. La sensibilità del governo Meloni verso lo sport è massima. Guardiamo all’attività fisica non più come un’opzione accessoria o secondaria, ma come una vera e propria strategia di salute pubblica per migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi, responsabile nazionale del dipartimento Sport del partito.

Nei prossimi mesi la nostra Nazione sarà vetrina di grandi eventi internazionali quali Milano Cortina 2026, America’s Cup a Napoli, la XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 e le Finali ATP. Noi siamo pronti ed orgogliosi nell’affrontare tutto e lo conferma il decreto approvato in Consiglio dei Ministri, proposto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che introduce disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di questi grandi eventi rispettando gli impegni assunti. Lo avevamo promesso in campagna elettorale che avremmo promosso lo sport come elemento di crescita, sviluppo e valorizzazione dei nostri giovani e con questo decreto manteniamo quell’impegno”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale.