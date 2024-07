Dl sport: legge necessaria e di impatto sociale

“L’approvazione del Dl sport e istruzione segna un passo avanti molto importante nella scuola, nell’università e nello sport, perché contribuisce a ridurre le diseguaglianze e le storture che, in questi settori, penalizzavano studenti e lavoratori. Valgono in questo senso, per esempio, l’istituzione di un commissario ad hoc per la realizzazione di studentati, l’incremento dei fondi disponibili per l’affitto per gli studenti fuori sede e lo stanziamento di una somma pari a 3 milioni di euro da utilizzare per ridurre il peso del costo dei libri di testo sulle famiglie degli studenti meno abbienti.

E, ancora, l’utilizzo delle risorse del Fondo per i giovani gestito da Consap, che anche grazie ad un emendamento a mia prima firma è stato semplificato quanto al rilascio di garanzie finanziarie e ai compiti di controllo spettanti al gestore. Da sottolineare infine, tra gli altri, un ulteriore elemento: il sostegno didattico agli alunni con disabilità, realizzato sia con l’immissione a ruolo di più insegnanti, sia garantendo la loro adeguata formazione con appositi percorsi di specializzazione. Come ha sottolineato il ministro Valditara, inoltre, le famiglie potranno chiedere la conferma del professionista che ha già lavorato con il loro figlio, in modo da garantire la continuità necessaria, fondamentale per tutti ma soprattutto per gli alunni più fragili. Ecco perché considero questa legge, fortemente voluta dal governo Meloni, necessaria e di grande impatto sociale”.

Lo dichiara il deputato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Cultura della Camera.