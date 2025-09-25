Dl Terra dei fuochi: Governo contrasta illegalità e tutela ambiente

“Il Senato ha approvato definitivamente la legge sul contrato alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica della Terra dei Fuochi. Un passo importante per il risanamento ambientale e per la prevenzione e repressione dei reati connessi al ciclo dei rifiuti. Per questo scopo, la legge inasprisce le pene connesse all’abbandono dei rifiuti e nei confronti di chi esercita abusivamente l’attività di smaltimento di rifiuti, soprattutto quando mettono a rischio l’incolumità e la vita delle persone. Queste disposizioni che riguardano tutto il territorio nazionale hanno un particolare valore per le aree della cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’.
Il Governo italiano non dimentica la ferita inferta a quei territori delle province di Napoli e Caserta. Per anni sono stati oggetto di smaltimento di rifiuti provenienti da tutta Italia, roghi tossici e sversamento abusivi. Dopo decenni, non è possibile fare finta di nulla e, quindi, per accelerare la bonifica di quei territori, la legge approvata stanzia fondi mirati e semplifica le procedure. Con l’approvazione di questa legge lo Stato riafferma la sua presenza nei territori più colpiti dalla illegalità ambientale e dimostra la sua vicinanza a quelle popolazioni che per anni sono state abbandonate a loro stesse. Con questo provvedimento il Governo conferma l’impegno per contrastare l’illegalità e per tutelare l’ambiente”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente a Palazzo Madama.
“Esprimo profonda riconoscenza per l’ennesima prova di coraggio e concretezza del governo Meloni. Per molti la terra dei fuochi è solo un’espressione geografica, ma per chi viene da quei territori è una ferita ancora aperta che le sinistre non sono riuscite a guarire e che noi siamo riusciti a cauterizzare. Una terra di veleni e fumi tossici che comprende oltre 90 comuni e circa 3 milioni di cittadini campani. La pattumiera d’Europa, il più grande avvelenamento di massa del mondo occidentale.
Questo esecutivo non indietreggia e, con l’insediamento di un coraggioso commissario straordinario, si è arrivati alla rimozione di decine di tonnellate di rifiuti pericolosi. Il governo Meloni rimette al centro dell’azione politica questo scempio tormentato, con bonifiche, messe in sicurezza ed inasprimento delle pene per chi si macchia di questi reati. Stanziamo 60 milioni di euro per il ripristino dei territori compromessi. Parliamo di un decreto legge composto da 12 articoli, 12 scudisciate contro le amministrazioni di sinistra che in 20 anni non sono riuscite a risolvere il problema e contro la criminalità. Dodici passi in avanti per il riscatto di questa terra”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama.