Donne: bene approvazione prima normativa Ue su lotta a violenza contro le donne

“Il Parlamento europeo ha approvato oggi con una schiacciante maggioranza la prima normativa dell’Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La direttiva include disposizioni per prevenire gli stupri e vieta a livello Ue il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili e avrà norme specifiche sui crimini informatici, come il cyber-flashing e il cyber-stalking. Le vittime avranno inoltre un migliore accesso alla giustizia e all’assistenza sanitaria, compresi i servizi sessuali e riproduttivi”.

Lo dichiara in una nota l’eurodeputata di Fratelli d’Italia- Ecr Chiara Gemma. “Con il voto di oggi l’Unione europea ha compiuto un primo passo storico per rafforzare i diritti delle donne segnando un importante traguardo nella promozione della parità di genere in Europa.

“Fratelli d’Italia, votando compatto a favore della direttiva, testimonia ancora una volta il suo fermo impegno a favore della tutela della sicurezza e del benessere delle vittime che devono avere sempre la priorità. È fondamentale garantire che non ci possa essere impunità per coloro che si macchiano di tali crimini”, conclude Gemma.