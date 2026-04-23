Donne: presentata proposta di legge contro matrimoni forzati

“Fratelli d’Italia è impegnata con determinazione alla Camera dei Deputati per contrastare il separatismo religioso e difendere i diritti di donne e bambine. L’iniziativa ‘Prima di tutto libere’, promossa dal senatore De Priamo rappresenta un momento importante di confronto e sensibilizzazione su questi temi. Pratiche come mutilazioni genitali, matrimoni forzati, certificati di verginità e imposizione del velo integrale sono inaccettabili e vanno combattute senza ambiguità. Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che prevede trasparenza sui finanziamenti esteri ai luoghi di culto, la chiusura di quelli che diffondono odio, il divieto del velo integrale e pene più severe per chi impone queste pratiche o costringe ai matrimoni forzati. È una battaglia di civiltà che da sempre Fratelli d’Italia porta avanti con serietà e coraggio nelle istituzioni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione del partito.