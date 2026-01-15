Dossieraggi: da relazione Antimafia quadro allarmante, si faccia chiarezza

“Fratelli d’Italia da tempo aveva sollevato l’attenzione sullo scenario inquietante che stava emergendo dal cosiddetto ‘caso Striano’. Una vicenda che adesso alla luce della relazione che ha presentato la Commissione Antimafia conferma e addirittura aumenta le opacità e rende ancora più fosco lo scenario. Questo perché sono evidenti le responsabilità politiche ed istituzionali di diversi soggetti che emergono da una relazione corposa, dettagliata e coraggiosa, frutto di un lavoro serio e documentato. E’ evidente che per Fratelli d’Italia bisogna andare avanti, vanno accertate le responsabilità e va fatta una volta per tutte chiarezza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Dalla relazione, coraggiosa e puntuale, emergono in maniera chiara responsabilità politiche ed istituzionali che dipingono un quadro allarmante e su cui è indispensabile andare fino in fondo. Adesso alla luce di questa significativa e fattuale documentazione Fratelli d’Italia, che fin dall’inizio aveva sollecitato a fugare ombre e incertezze, ribadisce con ancora maggiore forza la necessità di fare chiarezza”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.