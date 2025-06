Dossieraggio: a spiare Casarini fu il governo Conte

“Il Copasir ha approvato all’unanimità la relazione sull’utilizzo dello spyware “Graphite” di Paragon al termine di un’indagine approfondita con un lungo ciclo di audizioni. Quello che emerge con chiarezza dalla relazione é che il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, non é mai stato intercettato dai Servizi di sicurezza. Non solo, la relazione attesta che non c’è alcuna prova che lo stesso Cancellato sia stato intercettato da chiunque. Viene smentita così in maniera netta la narrazione alimentata, tanto dall’opposizione e tanto dai media di riferimento, che esistessero attivitá di dossieraggio attribuibili al governo Meloni o alla maggioranza di centrodestra.

Al contrario, il Copasir ha accertato che Casarini e Caccia, a cui pure si è cercato di attribuire il ruolo di vittime di questo Governo, che questi sono stati si intercettati, ma per un’esigenza di sicurezza nazionale autorizzata dalla Procura generale di Roma attraverso un’operazione iniziata sotto il governo Conte bis, sostenuto da Pd e M5S. Governo la cui delega ai Servizi era in capo all’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che firmó personalmente l’atto autorizzativo.

Anche in questo caso la relazione compie un’azione di verità, sgombrando ogni ombra, se mai ve ne fosse stato bisogno, sull’azione del governo Meloni. Ci aspettiamo che i cori di indignazione delle solite anime belle che avevano provato a fare la morale al centrodestra, ora rivolgano le proprie critiche e indignazioni a Pd e M5S”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Una figuraccia epica delle sinistre, anche al Parlamento europeo. Perché se si fossero aspettate le conclusioni del Copasir, prima di trarre conclusioni, si sarebbero evitate la solite strumentalizzazioni della sinistra europea, il consueto discredito anti italiano di Pd e 5 stelle, gli sproloqui delle cosiddette “vittime” a Bruxelles e Strasburgo”, aggiunge l’europarlamentare di Fratelli d’Italia- Ecr, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.