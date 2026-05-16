Dossieraggio: silenzio inquietante su attività Striano e Laudati, fu atto eversivo

“La richiesta di rinvio a giudizio per Striano e Laudati se avesse visto come vittime esponenti politici di sinistra, sarebbe stata seguita da denunce di piazza, cori di condanna e titoloni dei giornali in prima pagina. Invece, nella generale indifferenza stiamo assistendo a un silenzio, che si fatica a non definire inquietante, su quanto emerge dalle conclusioni della Procura di Roma sulle attività di dossieraggio svolte sistematicamente ai danni politici centrodestra. Questa aggressione nei confronti del centrodestra non può passare sotto silenzio, anzi questa attività è allarmante e va considerata come una vera e propria emergenza, un’eversione contro la democrazia e le istituzioni considerando che si puntava a condizionare prima le elezioni politiche e poi la formazione stessa del governo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Quello che è stato fatto ai danni delle Istituzioni è gravissimo: si tratta di atto di pura eversione contro la Repubblica, contro la democrazia e contro il pluralismo partitico. Continueremo a seguire con estrema attenzione questa delicata vicenda affinché sia fatta piena luce fino in fondo”. Lo dichiara Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia alla Camera.