Droga: Italia prima in Ue ad adottare piano contro fentanyl

“Secondo il Report 2024 di Europol, nell’Ue sono state identificate 821 delle più pericolose reti criminali internazionali, di cui più di 400 agiscono nel traffico di droga. Il rafforzamento della rete illegale è determinato, da una parte, dal rapido sviluppo di nuovi processi chimici che potenziano gli stupefacenti in circolazione, dall’altra, dalle nuove strategie di contrabbando, quali la sintesi di sostanze stupefacenti nei capi di abbigliamento.

In particolare è stato segnalato il consistente aumento della produzione di droghe sintetiche nel territorio europeo, e la sintesi di nuovi tipi di oppioidi. L’Italia ha cercato rafforzare il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, che consente di individuare tempestivamente i fenomeni correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. È stata uno dei primi Stati membri ad aver adottato un piano molto articolato di prevenzione contro l’uso improprio del fentanyl e degli altri oppioidi sintetici”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.