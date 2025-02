Droga: operazione straordinaria contro lo spaccio in carcere. Lo Stato c’è

“Un’operazione straordinaria, che colpisce duramente il traffico di droga nelle carceri e ribadisce con forza che lo Stato non arretra di un millimetro di fronte alla criminalità. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino e il NIC – Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria – stanno eseguendo perquisizioni nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona, Imperia e Modena. Oltre 100 indagati per traffico di stupefacenti e altri reati commessi all’interno degli istituti penitenziari. Le carceri non saranno mai quartier generale per traffici criminali. Con il governo Meloni, lo Stato fa lo Stato: con i suoi anticorpi, con la Polizia Penitenziaria e con operazioni come questa, che colpiscono alla radice i tentativi di infiltrazione della malavita organizzata. Chi pensava di trasformare gli istituti penitenziari in centrali dello spaccio oggi riceve un messaggio chiaro: lo Stato c’è”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

“È importante riaffermare come in Italia non esistano zone franche, men che meno in carcere. Quello dello spaccio all’interno degli istituti penitenziari è una piaga da debellare con ogni mezzo, lo Stato c’è e avanza”, aggiunge Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia.