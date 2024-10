Economia: Bce riconosce risultati crescita e occupazione

“La Banca Centrale Europea promuove le politiche economiche del governo guidato da Giorgia Meloni, riconoscendo i risultati raggiunti in termini di crescita e occupazione. Con un milione di posti di lavoro in più rispetto al 2022 e una crescita economica che si colloca tra le più alte d’Europa, l’Italia è diventata un modello da seguire per altri Paesi europei. Questo riconoscimento è una conferma del lavoro svolto dal governo e da Fratelli d’Italia, che hanno saputo impostare politiche efficaci per il rilancio economico del Paese. Il partito continuerà a impegnarsi per proseguire in questa direzione anche nella prossima legge di bilancio, puntando a consolidare questi risultati e a creare le condizioni per una crescita ancora più sostenibile e inclusiva. L’obiettivo resta quello di rendere l’Italia sempre più competitiva e capace di affrontare le sfide economiche globali, con un’attenzione particolare al benessere dei cittadini e alla stabilità finanziaria”.

E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.