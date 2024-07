Economia: boom dei salari e bassa inflazione, ennesimo ‘effetto Meloni’

“I numeri ci raccontano una realtà che è sotto gli occhi di tutti: in Italia, in ogni comparto, i salari crescono molto più del livello dei prezzi. Dopo anni di stagnazione, i redditi reali stanno finalmente aumentando. L’ennesimo ‘effetto Meloni’ di notevole portata, che nessuno dovrebbe negare: neppure gli esponenti dell’opposizione più lontani dalla quotidianità delle persone”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando i dati Istat sull’aumento delle retribuzioni nel primo semestre 2024 rispetto al corrispondente periodo del 2023: +3,1%, con un picco tendenziale di +4,1% nel secondo trimestre.

“Un risultato così positivo non può avere un’unica spiegazione ma testimonia l’efficacia del nostro mix di politica fiscale, dal lato tanto della domanda quanto dell’offerta”, prosegue l’esponente di FdI. “Meno tasse sul lavoro e meno vincoli per le imprese, con un ordinamento tributario più giusto e funzionale, stanno cambiando in meglio l’economia italiana. I precedenti esecutivi avevano portato incertezza e sfiducia; al governo Meloni, in una fase di rallentamento globale, spetta l’arduo compito di rimettere in moto la Nazione. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma i numeri dicono che stiamo vincendo la sfida”, conclude Osnato.