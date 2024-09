Economia circolare: Italia leader in Europa

“Gli ultimi dati sull’economia circolare in Italia, resi noti attraverso il rapporto del Cen (Circular Economic Network) delineano uno scenario molto chiaro, che vede l’Italia come leader nel continente europeo. Combinando gli indicatori della Commissione europea in termini di circolarità e applicandoli alle performance dei principali Paesi europei, infatti, la nostra Nazione è risultata prima in classifica, di gran lunga avanti a Germania, Francia, Polonia e Spagna. Ci confermiamo, inoltre, primi in classifica anche in termini di riciclo di rifiuti.

Questi risultati ci dimostrano come l’Italia e il suo governo siano davvero in prima linea nel campo delle buone pratiche, della consapevolezza e delle politiche di economia circolare. Non a caso ci siamo opposti fieramente alla proposta di regolamento europeo sugli imballaggi, che anziché mirare in alto voleva sostanzialmente decapitare e declassare i nostri risultati e il livello di eccellenza raggiunto. Ci siamo battuti e abbiamo ottenuto un testo più equilibrato ed è proprio questo ciò che vogliamo continuare a fare in Italia e in Europa: lavorare ancora per rendere la nostra economia sempre più circolare nell’interesse dell’ambiente, dei cittadini e delle giovani generazioni”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, in relazione al rapporto sull’economia circolare in Italia.