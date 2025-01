Economia: con Meloni conti pubblici in ordine e debito sostenibile

“Gli ultimi dati confermano il percorso virtuoso nella sostenibilità del nostro debito pubblico, grazie a un governo stabile e fautore di una politica di bilancio non solo responsabile, ma orientata alla crescita. Un cambiamento ancora più rilevante se osserviamo la tendenza negativa in altre grandi nazioni europee: oggi siamo noi a dare l’esempio. Ci lusinga che, in riferimento alla Manovra, si parli di un ‘migliore clima di fiducia’: la concretezza del governo Meloni può insegnare molto ai tanti Paesi che devono fare i conti con un quadro internazionale ancora incerto e con fenomeni avversi per la tenuta finanziaria, come l’invecchiamento demografico.

L’impegno a ridurre il debito senza usare l’inflazione come scorciatoia, oltre al pallino di liberare le energie della Nazione dopo anni in cui erano state compresse, sono la migliore garanzia di uno Stato credibile. E gli investitori sembrano apprezzare, giustamente noncuranti di chi parla di stagnazione per mera speculazione politica. La realtà, d’altronde, si incarica sempre di smentirli…”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando quanto rilevato dalla Bce nel suo bollettino: per l’Italia, lo spread fra il rendimento dei titoli di Stato e quello delle operazioni prive di rischio è sceso di nove punti-base nell’ultimo trimestre del 2024, per altri, come Spagna e Portogallo, è invece aumentato.

“Sotto la guida del governo Meloni si respira un clima di fiducia concreto, essenziale per affrontare un contesto internazionale incerto e le sfide legate alla sostenibilità finanziaria, come l’invecchiamento della popolazione. Questi risultati dimostrano come la leadership del governo Meloni stia tracciando una nuova rotta per il nostro futuro economico”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, capogruppo della commissione Bilancio in Senato.