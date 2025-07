Economia: cresce l’export e cala lo spread, l’Italia attrae

“Gli ultimi dati sul commercio con l’estero e il rendimento del debito pubblico ci dicono che, nonostante le turbolenze dell’economia globale, l’Italia risulta oggi molto attrattiva per i consumatori e gli investitori stranieri: è un ‘porto sicuro’, affidabile e resiliente, grazie a un dinamismo di fondo che il governo Meloni sta valorizzando al meglio”.

Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando la discesa dello spread Btp-Bund decennali sotto agli 80 punti-base e i dati Istat secondo cui a giugno, rispetto a maggio, l’export ha avuto una crescita significativa (+6,0%), trainata dalle ottime vendite di beni strumentali e maggiore di quella dell’import (+5,1%).

“Si tratta di numeri congiunturali, che non possono farci abbassare la guardia ma confermano una tendenza precisa: l’Italia non è più la ‘cenerentola d’Europa’, come l’aveva ridotta chi era abituato a sprechi e sussidi”, aggiunge l’esponente di FdI. “Cittadini, imprese e risparmiatori stranieri si fidano del ‘made in Italy’, nei mercati di beni e servizi come in quello dei titoli sovrani. Siamo con orgoglio una Nazione aperta e produttiva, che ispira fiducia anche grazie alla stabilità politica e alla gestione responsabile delle sue finanze. E il centrodestra unito ha tutta la determinazione per andare avanti”, conclude Osnato.