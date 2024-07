Economia: dati Bankitalia promettenti, governo costruisce futuro di crescita

“Il 2024 si conferma un anno in cui l’economia italiana, grazie alla ‘cura Meloni’, si mostra capace di ottenere importanti successi in cui nessuno avrebbe creduto solo pochi anni fa. La spesa delle famiglie aumenta anche nel secondo trimestre, proseguendo in un trend positivo grazie a quella combinazione in cui molti a sinistra non credono perché incapaci di realizzarla: meno inflazione, più occupazione”.

Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando i dati dell’ultimo bollettino economico Bankitalia.

“La stabilità di governo è il primo ‘fattore abilitante’ per una performance di questo genere, insieme a quella filosofia semplice ma nient’affatto scontata: ‘non disturbare chi ha voglia di fare’, alla base dell’operato di questo governo. Dopo anni di balzelli e restrizioni, oggi l’Italia raccoglie il frutto dei suoi mille talenti”, prosegue l’esponente di FdI.

“Se da un lato è naturale che la propensione al risparmio aumenti in tempi così difficili, dall’altro i dati promettono bene per il lungo periodo. Un sistema produttivo resiliente, con maggiore fiducia da parte di consumatori e investitori: questa è la realtà che stiamo costruendo, anche se le opposizioni fanno finta di non accorgersene”, conclude Osnato.