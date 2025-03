Economia: dati Istat su industria e servizi confermano lavoro governo

“La crescita del fatturato nell’industria e nei servizi registrata a gennaio, anche su base tendenziale e al netto di varie correzioni metodologiche, parla di una vitalità di fondo dell’economia italiana che il governo Meloni ha sempre sostenuto con misure concrete. Sono dati incoraggianti, che ci spronano a continuare lungo la rotta tracciata. Fa particolarmente piacere leggere di un marcato incremento anche in volume, con un’inflazione comunque sotto controllo, e di un export che registra risultati lusinghieri.

Certo non ci adagiamo sugli allori: il 2025 è un anno difficile, segnato anche dalle tensioni commerciali, ma il centrodestra sa come condurre la nave in porto. Lo ha sottolineato ieri il presidente del Consiglio: la stabilità dell’esecutivo è irrinunciabile per la competitività. Dopo anni di incertezza, oggi chi produce può contare su una visione politica chiara, strategica, orientata al lungo periodo. E, ancora una volta, i numeri lo dimostrano”. Lo dichiara Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia

“A gennaio 2025 il fatturato dell’industria è cresciuto del 3,8% in valore e del 4% in volume, con un incremento sia sul mercato interno che su quello estero. Un segnale importante che conferma la solidità del nostro sistema produttivo. Anche il settore dei servizi registra un trend positivo, con un aumento dell’1,2% in valore e dello 0,9% in volume, a dimostrazione della vitalità del nostro tessuto economico. L’industria italiana continua a dimostrare la sua forza, grazie a un governo che ha saputo restituire fiducia alle imprese, con misure concrete per il rilancio della produzione e degli investimenti.

Il basso livello di indebitamento delle famiglie, unito alla crescita del fatturato e alla tenuta del mercato del lavoro, sono segnali chiari di una strategia economica efficace e orientata alla crescita sostenibile. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Italia nello scenario economico internazionale”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.